Calcio: Paratici, 'Conte è uno dei migliori allenatori al mondo'

Londra, 3 nov. (Adnkronos) - "Quando scegli qualcuno pensi di prendere il migliore". Sono le parole del direttore generale del Tottenham Fabio Paratici sulla scelta di affidare la panchina ad Antonio Conte dopo l'esonero di Nuno Espirito Santo. "Dovevamo fare la scelta giusta per il club, ora serve guardare avanti. Ho già lavorato con Antonio, lo conosco bene: è un grande lavoratore, ha passione e conoscenze, è uno dei migliori allenatori al mondo. Nessuno può darci la certezza di vincere qualcosa, ma dobbiamo lavorare, avere un obiettivo e migliorare dando tutto al 100% ogni giorno", ha proseguito Paratici che poi sui temi di mercato ha aggiunto: "Crediamo nei nostri giocatori: non ne ho parlato con Conte, penso che la squadra sia competitiva. Non è il momento giusto per discuterne".