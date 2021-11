Calcio: Abraham, 'amo la Roma ed è il momento di mostrare la mia leadership'

03 novembre 2021 a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Nel calcio capita di avere alti e bassi, ma proprio nei momenti peggiori si impara da se stessi e dalla propria squadra. Per me questo è il momento di mostrare la mia leadership, è normale che tutti vorrebbero vincere le partite, ma capita di avere momenti difficile ed è il momento di superarlo. Sulla decisione arbitrale mi limito a dire che gli arbitri hanno enorme pressione, è umano commettere un errore e in quanto parte in causa non vorrei che decisioni sbagliate venissero prese contro di noi ma capita". Sono le parole dell'attaccante della Roma Tammy Abraham, nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Bodo Glimt in Conference League.

"Adesso le cose vanno meglio, ho avuto un problema alla caviglia e qualche altro problemino, ma sono un giocatore che vuole esserci sempre e mette da parte qualche problema fisico. Non mi piace avere delle scuse, ogni giocatore vorrebbe giocare al 100%, ma anche grazie all'aiuto dello staff medico spero di poter tornare al massimo il prima possibile. Sull'inno mi sono innamorato di questo club dal primo giorno e penso si veda in campo, anche il mio modo di dimostrare la passione per questo club. La squadra ha investito molto su di me e sta a me ripagare con le prestazione. La speranza è che i tifosi ci aiutino sempre, noi dobbiamo dimostrare in campo quanto teniamo a loro e al club", ha aggiunto l'attaccante inglese che sulle difficoltà che ha incontrato nel passaggio dalla Premier League ha detto: "Non direi che stia attraversando difficoltà in termini di ambientamento. Il calcio comporta sfide, per me che ho cambiato calcio. Paese e tipo di calcio. Tutta la squadra si sta conoscendo ogni giorno. Quando avremo acquisito le teorie del mister saremo una squadra. Fino ad allora dovremo lavorare duro, come si dice Roma non è stata costruita in un giorno".