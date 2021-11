Referendum: Ceccanti, 'bocciato emendamento Lega, sono salvi'**

03 novembre 2021 a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Bocciato l'emendamento soppressivo Iezzi (Lega), referendum salvi". Lo scrive su twitter Stefano Ceccanti, capogruppo del Pd in commissione Affari Costituzionali alla Camera dove è stato bocciato l'emendamento della Lega per eliminare la proroga della data per la presentazione delle firme per il referendum sulla cannabis al 31 ottobre scorso, proroga contenuta in un decreto voluto dal governo. I ministri leghisti non parteciparono al voto in Cdm sul decreto.