Xie Junshi, Chief Operating Officer di ZTE: rafforzare la resilienza di ZTE per raggiungere una rapida crescita

SHENZHEN, Cina, 1 novembre 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per telecomunicazioni, imprese e consumatori per l'internet mobile, ha annunciato oggi che Xie Junshi, Executive Vice President e Chief Operating Officer della società, ha tenuto un discorso di apertura intitolato "Conquistare il futuro con l'intelligenza digitale" in occasione della ZTE Global Analyst Conference tenutasi online il 25 ottobre 2021. L'intervento di Xie delinea il panorama dell'azienda nell'era dell'economia digitale, toccando temi quali il posizionamento aziendale, l'obiettivo di sviluppo e le iniziative strategiche.

"In attesa del prossimo periodo strategico, ZTE raggiungerà uno sviluppo graduale con il principio delle 'tre strategie, due curve'. Le 'tre strategie' consistono in innovazione, globalizzazione e soluzioni di prodotti end-to-end. Le 'due curve' significano che, da un lato, ZTE continuerà a consolidare la propria posizione, mantenendo la crescita costante del ramo operator nella prima curva, mentre dall'altro creerà un nuovo orizzonte per raggiungere una rapida crescita dei rami government ed enterprise, del comparto terminali e dei nuovi rami di attività nella seconda curva.

Allo stesso tempo, ZTE si impegnerà a diventare un'organizzazione operativa altamente resiliente per adattarsi alla sfida dell'incertezza nella nuova normalità e aderire a una strategia verde e a basse emissioni di carbonio per raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile a lungo termine dell'azienda.

Come ha sottolineato Xie, ZTE mira a essere inclusa nell'elenco Fortune Global 500 nei prossimi due o tre anni, mantenendo un solido tasso di crescita annuale.

Di seguito è riportato l'intervento originale:

Cari amici, buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. È un piacere per me condividere con voi il ruolo, l'obiettivo e la strategia di ZTE nell'era dell'economia digitale. Sono passati cinque anni dalla nostra ultima Global Analyst Conference. In questo periodo abbiamo assistito a grandi cambiamenti nel panorama globale e in ZTE. Oggi ZTE ha definito la sua nuova visione e la sua nuova missione, e si sta avvicinando all'obiettivo di creare maggior valore nonostante le varie sfide. Auspichiamo che, attraverso la Global Analyst Conference, possiate conoscere meglio ZTE e sentirvi liberi di esprimere le vostre opinioni.

Impegno a diventare "il motore dell'economia digitale" nella nuova era

Come probabilmente saprete, ZTE è stata fondata nel 1985, con l'aspirazione di garantire a tutti chiamate telefoniche a un prezzo accessibile e di dare quindi vita a un modo pratico di comunicare. Fin dall'inizio, ZTE si è impegnata a favore delle telecomunicazioni e dell'innovazione indipendente.

Da 36 anni restiamo fedeli alla nostra aspirazione originale e ci impegniamo a mettere in contatto "privati, famiglie, imprese e società" con sforzi e innovazione incessanti. Siamo determinati a realizzare la nostra visione di "consentire connettività e fiducia ovunque" e la nostra missione di "mettere in contatto il mondo con un'innovazione continua per un futuro migliore".

Ora ZTE è cresciuta, passando dall'ambito TC all'ambito TIC. Abbiamo sviluppato tecnologia digitale di base, come chipset, database e sistemi operativi, forniamo soluzioni complete cloud-rete-end e utilizziamo strumenti intelligenti ed efficienti per implementazione, O&M e gestione delle reti. Inoltre, ci impegniamo a favore dello sviluppo sostenibile con la tecnologia verde. Con le nostre soluzioni digitali, puntiamo a essere "un motore dell'economia digitale", fornendo un'infrastruttura digitale efficiente e affidabile.

Consolidare la posizione con iniziative innovative, verso il Fortune Global 500

Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo formulato una strategia di sviluppo specifica, per la quale il 2021 è un anno cruciale. Nel periodo strategico dal 2020 al 2021, il nostro obiettivo è mantenere una solida crescita dell'attività nella prima curva, partecipando ulteriormente alla costruzione del 5G in Cina e migliorando la posizione di mercato dei nostri prodotti chiave all'estero. Al contempo, ci auguriamo di promuovere lo sviluppo del business nella seconda curva, rafforzando gli investimenti nel ramo enterprise, adeguando la struttura del ramo consumer e ampliando i nuovi rami di attività. Nel prossimo periodo strategico, ci impegniamo a mantenere una crescita di alta qualità con solide basi nella prima curva e, aspetto ancora più importante, a creare nuovi orizzonti nella seconda curva per raggiungere una rapida crescita.

Il nostro obiettivo per il prossimo periodo è rafforzare la resilienza di ZTE per affrontare in modo agile i rischi e cogliere le opportunità in nuove attività, nonché per sostenere la crescita annuale in modo daentrarenellaclassificadelle 500 aziende più grandi al mondo.

Vediamo ora quali sono state le nostre prestazioni nell'attuale periodo strategico. Sullo sfondo della pandemia e di un panorama globale in continua evoluzione, abbiamo sostanzialmente raggiunto il nostro obiettivo di crescita di alta qualità promuovendo l'innovazione tecnologica e rafforzando un'operatività sana ed efficiente. Nel 2020, i nostri rami operator, enterprise e consumer hanno registrato una crescita notevole, con un aumento dell'11,8% nei ricavi e del 37,4% nel flusso di cassa operativo.

Nel 2021, abbiamo mantenuto una crescita di alta qualità e aumentato la redditività. Come dimostrano i conti finanziari del primo semestre, i nostri ricavi si sono attestati a 53 miliardi diRMB, con una crescita anno su anno del 12,4% e un incremento di oltre il 10% sia nel mercato cinese che nel mercato estero. Grazie a una continua ristrutturazione dei costi, il nostro margine di profitto lordo è salito al 36,1%, con un aumento del 2,7%. Sempre nel primo semestre, anche il flusso di cassa operativo netto ha raggiunto un nuovo massimo. Nel ramo operator, abbiamo mantenuto una crescita costante e ampliato la quota di mercato per i prodotti 5G wireless, core network e bearer network in Cina. Per quanto riguarda il comparto enterprise, nel primo semestre i ricavi sono saliti del 17,7%, con il mercato cinese in crescita di oltre il 50% e un raddoppio per i server e i prodotti di archiviazione. I ricavi del settore consumer hanno raggiunto i 12,3 miliardi di RMB, con un aumento del 66,6%. In particolare, i ricavi da terminali domestici e smartphone hanno registrato un aumento rispettivamente di oltre il 90% e il 40%.

Attenersi al principio "tre direzioni, due curve" per raggiungere lo sviluppo sostenibile

Nel 2022 entreremo nel prossimo periodo strategico, essenziale per lo sviluppo futuro di ZTE.

In questo periodo ci concentreremo su innovazione, globalizzazione e soluzioni end-to-end per portare avanti i nostri progressi, al contempo garantendo la stabilità nella prima curva e cercando un rapido miglioramento nella seconda, in modo da raggiungere uno sviluppo sostenibile.

Primo, l' innovazione . ZTE è un'azienda impegnata a favoredell'innovazione indipendente sin dalla sua fondazione. La nostra competenza principale consiste in una tecnologia innovativa in grado di creare valore per i clienti. Per esempio, negli anni '90 abbiamo lanciato lo ZXJ10, il primo sistema di commutazione SPC digitale a grande capacità in Cina; nel 2009 abbiamo presentato la base station SDR; e, con le soluzioni Pre5G Massive MIMO, abbiamo vinto i premi Best Mobile Technology Breakthrough della MWC 2016 e CTO's Choice 2016. Concentrandoci sulla "connettività" e sulla "potenza di calcolo", rafforzeremo lo sviluppo di tecnologie di base come chipset, algoritmo e architettura, promuovendo l'esplorazione, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e tecnologie chiave.

Per quanto riguarda la connettività, puntiamo ad accelerare la ricerca e lo sviluppo di una tecnologia avanzata 5G per creare il massimo valore. Inoltre, abbiamo avviato la ricerca sul 6G e ci impegneremo ad accelerare l'applicazione di tecnologie chiave come le superfici intelligenti riconfigurabili (RIS). Ci stiamo anche adoperando maggiormente per migliorare le prestazioni della rete ottica. Ad esempio, abbiamo notevolmente aumentato la capacità di trasmissione delle reti interamente in fibra ottica. Per quanto riguarda la potenza di calcolo, potenzieremo la ricerca e lo sviluppo dell'infrastruttura cloud di prossima generazione e integreremo ulteriormente AI e big data in PaaS e SaaS. Oltre a ciò, attribuiamo grande importanza al "green design" per lo sviluppo sostenibile. Nello specifico, adottiamo nuovi materiali, componenti e design per ridurre il consumo energetico delle apparecchiature e utilizziamo tecnologie come l'AI per migliorare l'efficienza energetica durante le operazioni di rete attraverso un controllo intelligente.

ZTE aumenterà gli investimenti e sosterrà ulteriormente l'innovazione. Abbiamo creato il "Future Lab" per l'esplorazione e le attività di ricerca e sviluppo di tecnologie potenziali. Abbiamo inoltre stretto collaborazioni con i più importanti atenei e istituti di ricerca, creando così meccanismi di cooperazione a lungo termine per l'innovazione.Al momento, abbiamo lanciato oltre 800 progetti insieme ai nostri partner nei settori TC e fabbricazione avanzata. Attraverso tali sforzi, ci aspettiamo di promuovere l'innovazione tecnologica e creare più valore con partner di diversi settori.

Secondo, una globalizzazione ancora più profonda .L'azienda continua a sostenere la globalizzazione , sulla base del nostro impegno in termini di conformità, sicurezza informatica e gestione della continuità operativa. Nel ramo operator, ossia per la prima curva, puntiamo a mantenere una solida crescita nei mercati globali.

Nei mercati cinesi, ci impegniamo a crescere da fornitore principale a fornitore di primo livello, il che richiede una maggiore quota di mercato dei nostri prodotti chiave. Aspetto ancora più importante, dovremmo stimolare le richieste dei clienti anziché limitarci a soddisfarne i requisiti e iniziare a guidare il mercato anziché inseguirlo. Per raggiungere questo obiettivo, miglioreremo ulteriormente l'innovazione dei prodotti, la ricerca e lo sviluppo agili, e la fornitura efficiente.

Nei mercati esteri, ci concentreremo su mercati ad alta priorità e prodotti strategici. In particolare, prevediamo di aumentare gli investimenti nei mercati emergenti asiatici, nei principali mercati operator e nei mercati strategici europei, nonché di ottimizzare la presenza dei nostri prodotti attraverso la costruzione di reti 5G e reti ottiche fisse, la ricostruzione delle reti 4G esistenti, l'aggiornamento delle reti di trasporto e l'iterazione di smartphone e terminali domestici. Coglieremo le opportunità nel mutevole panorama globale per garantire una sana operatività e una crescita costante.

Terzo, soluzioni end-to-end. Nell'ambito delle soluzioni end-to-end, i dispositivi terminali sono essenziali per la crescita futura di ZTE. Dopo la ristrutturazione organizzativa e l'integrazione del marchio, ora lavoriamo con un maggior numero di partner di canale e offriamo un portafoglio completo di dispositivi terminali, tra cui smartphone, terminali industriali, terminali di informazioni domestici e terminali di innovazione integrati.

Con una competitività crescente, ZTE promuoverà i suoi terminali sia in Cina che all'estero. Grazie all'innovazione continua e a ulteriori investimenti, ZTE punta ad assumere una posizione di leadership nel settore dei terminali, scalando nuove vette in Cina e mantenendo una crescita costante all'estero. Nel 2021 prevediamo di fornire oltre 100 milioni di dispositivi consumer, il 50% dei quali sarà dotato dei chipset sviluppati direttamente da noi.

Migliorare le capacità di iniziativa per raggiungere una rapida crescita dell'attività nella seconda curva

Dopo aver consolidato l'attività nella prima curva, il nostro compito principale nel prossimo periodo strategico sarà raggiungere una rapida crescita dell'attività nella seconda curva.

Investiremo di più nel ramo enterprise in termini di marketing, canali e soluzioni. Inoltre, la società integrerà le risorse interne, soprattutto per sfruttare appieno i nostri vantaggi complessivi in termini di branding, catena di fornitura ed ecosistema cloud-rete, facilitando in tal modo la crescita delle attività enterprise. Per quanto riguarda la creazione di capacità dei canali, potenzieremo in modo completo i nostri servizi migliorando costantemente le risorse IT, i processi, gli incentivi e la formazione.

Potenzieremo inoltre la competitività dei prodotti chiave, tra cui prodotti per comunicazione di dati, server e archiviazione, database distribuiti e data center, e miglioreremo ulteriormente il marketing delle soluzioni in settori chiave, come l'e-government, l'energia, la finanza, Internet e i trasporti. Fornendo soluzioni integrate basate su scenari, puntiamo a migliorare la nostra competenza complessiva nel mercato enterprise.

Per raggiungere una rapida crescita nella seconda curva, dobbiamo anche sviluppare nuovi rami di attività, come l'elettronica automobilistica e la trasformazione digitale.

Nel marzo2021, ZTE ha creato la propria linea di prodotti per l'elettronica automobilistica, con l'obiettivo di fornire tecnologia di base e componenti essenziali per i veicoli digitali, nonché prodotti e soluzioni connessi intelligenti. Collaborando con i partner, ZTE si impegna a fornire la migliore esperienza personalizzata nel comparto automotive e, in ultima analisi, a creare una rete di veicoli intelligenti, percorsi ottimali e cloud potenti. I nostri prodotti spaziano dai chipset alle piattaforme hardware e software, dagli algoritmi di guida intelligenti all'infrastruttura dei veicoli intelligenti. A tal proposito, vale la pena di ricordare che quest'estate abbiamo firmato accordi di cooperazione strategica con China First Auto Works e Shanghai Automotive Industry Corporation.

In aggiunta, puntiamo a cogliere le opportunità commerciali offerte dalla digitalizzazione aziendale. A questo proposito, ZTE ha applicato la tecnologia cloud per la digitalizzazione delle proprie attività amministrative, operative e di ricerca e sviluppo, dando vita in tal modo a un'azienda "cloudificata". Attraverso le pratiche, abbiamo ora formulato la nostra metodologia e sviluppato una serie completa di prodotti e soluzioni modulari. In altre parole, ZTE è diventata un fornitore di servizi di trasformazione digitale per le imprese. Le soluzioni di trasformazione digitale di ZTE comprendono base cloud-rete, piattaforme dati, portali unificati, ufficio digitale, produzione digitale e sicurezza informatica digitale. Grazie a queste librerie di componenti modulari, ZTE fornisce servizi mirati per vari ambiti della gestione operativa aziendale, accelerando la trasformazione digitale delle imprese.

Cogliendo le opportunità in questi nuovi mercati, ZTE è destinata a raggiungere il rapido sviluppo della sua attività nella seconda curva.

Rafforzarela resilienza di ZTE per affrontare l'incertezza della nuova normalità

Abbiamo quindi visto la strategia di ZTE per promuovere la crescita aziendale nella prima e seconda curva, ma, per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo sviluppare la capacità di garantire uno sviluppo sostenibile.

Da quando è scoppiata la pandemia di COVID-19, alle sfide esistenti si sono aggiunte numerose incertezze dovute ai cambiamenti nel panorama mondiale. Ci siamo resi conto che la chiave per affrontare le incertezze è la resilienza, che ci consente di adattarci rapidamente a cambiamenti imprevisti. A poche settimane dal prossimo periodo strategico, ci impegniamo a trasformare ZTE in un'organizzazione resiliente, migliorando ulteriormente le sue capacità di prevedere, ammortizzare, adattarsi e plasmare. Quando affronteremo dei rischi operativi, saremo quindi in grado di garantire identificazione precoce, forte vitalità e rapido recupero.

L'agilità contribuisce al successo. Oltre alla resilienza, dovremmo anche rispondere in modo più risoluto ai rischi. La chiave per il successo è promuovere fermamente la trasformazione digitale, espandere e semplificare le catene di valore all'interno e all'esterno dell'azienda e ottimizzare l'intero processo con l'uso dei big data, garantendo così all'azienda una gestione operativa agile.

Per quanto concerne la costruzione di un'organizzazione resiliente, la trasformazione digitale è un prerequisito e può persino migliorare la qualità operativa e l'efficienza dell'azienda.

In termini di lavoro amministrativo interno, abbiamo creato Pocket ZTE, un'app per smartphone che consente di rendere l'ufficio mobile e garantisce la continuità operativa. All'inizio del 2020, il cloud di ufficio e il cloud di ricerca e sviluppo che noi stessi abbiamo sviluppato hanno consentito a oltre 30.000 dipendenti di lavorare da casa, raggiungendo il 95% di efficienza lavorativa nel primo giorno di lavoro. Oggi ci prepariamo a passare al telelavoro completo in poche ore con le nostre piattaforme digitali, mantenendo la stessa efficienza del lavoro in ufficio.

Riguardo alla catena di fornitura, abbiamo sviluppato nuove reti, modelli e piattaforme attraverso la reingegnerizzazione dei processi aziendali e la ristrutturazione dei sistemi IT. La precedente catena di fornitura incentrata su Shenzhen è stata trasformata in una rete di catene di fornitura, con numerosi centri situati a Shenzhen, Heyuan, Nanjing, Xi'an e Changsha, che coinvolgono vari porti, centri di spedizione, basi di produzione e stabilimenti. Inoltre, abbiamo portato la nostra attività online e raggiunto una gestione intelligente delle attività chiave attraverso big data e AI, che evidenziano i cambiamenti nelle dinamiche di domanda e offerta e i rischi in tempo reale. Abbiamo creato un centro operativo intelligente, migliorando notevolmente la resilienza della nostra rete di catene di fornitura e garantendo la continuità operativa.

La nostra resilienza nel marketing e nella fornitura ingegneristica è migliorata con l'uso della tecnologia digitale. Per affrontare le sfide poste dalla pandemia, abbiamo rapidamente creato canali online per visite, dimostrazioni, mostre e test, garantendo una comunicazione fluida con i clienti. Inoltre, abbiamo istituito un centro di fornitura cloud globale. Utilizzando strumenti di automazione end-to-end e sistemi digitali, forniamo agli operatori implementazione di rete e O&M senza contatto e istantanei. Con le nostre soluzioni cloud, gli utenti globali possono usufruire di servizi di facile utilizzo su oltre 200 reti.

Nel prossimo periodo, approfondiremo la trasformazione digitale per migliorare la nostra efficienza in operatività, ricerca e sviluppo, produzione e attività esterne, in modo da diventare un'azienda cloudificata con una catena di fornitura resiliente, elevata compatibilità con ricerca e sviluppo, operatività a risposta rapida e consegne flessibili.

In tema di sviluppo sostenibile, ZTE aderisce sempre a una strategia di sviluppo verde. Puntiamo a fornire agli operatori una base per le TIC rispettosa dell'ambiente e a offrire ai settori verticali l'innovazione digitale necessaria per migliorare l'efficienza energetica. Quanto a ZTE, ci impegniamo a realizzare una gestione operativa a basse emissioni di carbonio attraverso la produzione verde e l'economia circolare, contribuendo in tal modo alla riduzione delle emissioni.

In questo momento cruciale dello sviluppo di ZTE, non vediamo l'ora di costruire un futuro vincente per tutti, insieme a clienti e partner, basato su apertura e cooperazione. Di fronte alle incertezze del contesto globale, ZTE aderirà alla sua strategia di sviluppo, cercando di rispondere ai rischi con resilienza e creando maggior valore attraverso l'innovazione. Collaborando con i nostri clienti e partner in tutto il mondo, siamo fiduciosi di poter consentire connettività e fiducia in tutto il mondo.

Grazie.

