Tennis: Coppa Davis, Torino pronta a tingersi d'azzurro (2)

(Adnkronos) - La squadra italiana sarà composta dai due Top Ten Matteo Berrettini e Jannik Sinner, dal veterano Fabio Fognini, dal solidissimo quarto uomo Lorenzo Sonego e dal 19enne Lorenzo Musetti. Sia Sinner che Musetti sono alla prima convocazione in Davis.

Supertennis, la televisione della Federazione Italiana Tennis seguirà in esclusiva le Davis Cup Finals dal primo all'ultimo giorno (25 novembre-5 dicembre) con una copertura senza precedenti. Ogni singolo punto giocato andrà in onda live sul canale della Fit, ma l'offerta non si limiterà solo alle emozioni dei match. Dalla mattina alla sera, per tutta la durata della manifestazione, gli appassionati potranno vivere l'evento attraverso studi, approfondimenti, interviste ai protagonisti, viaggi esclusivi dietro le quinte delle squadre e dell'evento. Il team di SuperTennis portera` nelle case di tutti l'atmosfera magica della Davis, le vibrazioni del bordocampo, le analisi tecniche dei talent e le impressioni degli addetti ai lavori.

E' ancora possibile acquistare biglietti per le singole sessioni e/o abbonamenti per l'intera manifestazione sul web (www.daviscupfinals.com/ticketing) o tramite il circuito Ticketone (tickets.torino.daviscupfinals.com). Ad oggi sono stati venduti 12mila dei 42mila biglietti disponibili nelle sette sessioni totali di gioco, che si disputeranno in un Pala Alpitour la cui capienza è attualmente limitata al 60% dal decreto del Governo in materia di spettatori ammessi ad assistere agli eventi sportivi.