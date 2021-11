Scuola: Giannelli (presidi), 'quarantena? Medico non sostituibile da dirigente e viceversa'

02 novembre 2021 a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Il nuovo protocollo quarantene "che non ho ancora letto nella sua versione definitiva, sembrerebbe mantenere la scuola in presenza limitando al minimo la Dad, che è quello che avevamo chiesto. Ma sono titubante su un punto: l'eventuale intervento del dirigente scolastico là dove la Asl non riesca a farlo. Come non è possibile prendere un medico e sostituirlo con un preside, così viceversa". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli.

"E' sempre stato previsto che l'Asl effettuasse la valutazione - ricorda Giannelli - ma il numero dei contagi era talmente elevato che non faceva in tempo a valutare e quindi metteva in automatico la classe in quarantena. Adesso i contagi sono in numero minore rispetto ad un anno fa. L'obiettivo è ridurre la dad ma l'eventuale intempestività delle Aziende sanitarie non può ricadere sui dirigenti scolastici".