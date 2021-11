02 novembre 2021 a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Il punto non è Draghi o meno al Quirinale. E' che non esiste un Presidente della Repubblica eletto con vincolo politico, eccetto la difesa della Costituzione. Caro Giorgetti, il semipresidenzialismo di fatto è un'idea pericolosa. Un presepe che non mi piace, direbbe Eduardo". Così Arturo Scotto, coordinatore di Articolo Uno, su twitter.