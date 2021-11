02 novembre 2021 a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Io per Casini al Quirinale? E' un ex-presidente della Camera dei deputati, in molti casi gli ex-presidenti della Repubblica sono stati prima presidenti di uno dei rami del Parlamento. Quindi è ovvio che quando si immagina un nome si pensi a un ex presidente di un ramo del Parlamento, come Napolitano e Scalfaro". Così Matteo Renzi a Zapping su Radio Rai Uno.