02 novembre 2021 a

a

a

Kazan, 2 nov. - (Adnkronos) - Sara Franceschi conquista la medaglia d'argento nei 400 misti ai campionati europei in vasca corta di Kazan. L'azzurra tocca in 4'30"47 beffata per soli due centesimi dalla turca Viktoria Gunes (4'30"45). Bronzo alla serba Anja Crevar