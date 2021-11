Ni Fei, Presidente di ZTE Mobile Devices: rafforzare la "InnovAction" e realizzare un ecosistema completo di terminali 5G

02 novembre 2021 a

SHENZHEN, Cina, 1 novembre 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di telecomunicazioni, soluzioni tecnologiche per aziende e consumatori per l'Internet mobile, ha annunciato oggi che Ni Fei, Vicepresidente senior di ZTE e Presidente di ZTE Mobile Devices, ha tenuto un discorso di apertura su "Scale New Height with Innovation" alla ZTE Analyst Conference 2021, condividendo gli obiettivi di sviluppo futuri e le misure strategiche di ZTE Mobile Devices.

Fei ha dichiarato: ZTE Mobile Devices passerà "interamente al 5G" nel mercato cinese, rafforzerà ulteriormente la posizione centrale dei telefoni cellulari nell'Internet mobile e continuerà a realizzare un ecosistema completo di terminali 5G. Nel frattempo, ZTE consoliderà il posizionamento di "InnovActor", promuoverà la commercializzazione di tecnologie all'avanguardia con "innovation + action", integrerà marchi, canali e mercati per compiere sforzi concertati e supporterà l'intero settore dei terminali per raggiungere nuovi livelli.

Grazie alla straordinaria capacità di accumulo di tecnologia e all'innovazione, nel primo semestre del 2021 sono stati ottenuti miglioramenti significativi nell'attività di ZTE Mobile Devices. Tra questi, il tasso di crescita dei ricavi nazionali pari al 150% e il tasso di crescita dei ricavi del mercato internazionale pari al 50%. Il SoM di 5G CPE si è classificato al primo posto nel mondo. Nel corso dell'anno saranno spediti oltre 100 milioni di unità di dispositivi terminali ZTE, di cui oltre il 50% adotterà chipset progettati in-house. Nell'ambito dell'aspirazione generale di ZTE a entrare nella top 500 del mondo nell'arco di due o tre anni, è stato sviluppato il nuovo obiettivo di un tasso di crescita annuale di oltre il 200% per il mercato interno e di oltre il 50% per il mercato estero per il settore dei dispositivi mobili.

Passare "interamente al 5G" nel mercato cinese e continuare a promuovere un'esperienza intelligente

Oggi, il settore dell'elettronica di consumo è nella nuova era dell'evoluzione accelerata, della fissione continua e dell'innovazione integrata. La tendenza del 5G si sta diffondendo in tutto il mondo, lo scenario dei consumi continua a espandersi e il mercato si sta gradualmente riprendendo nell'era post-epidemia. Di fronte alle nuove opportunità di sviluppo del mercato degli smartphone 5G e dei prodotti Internet mobile, ZTE Mobile Devices passerà interamente al 5G in futuro, continuerà a consolidare la strategia del prodotto "big terminal" e a costruire un nuovo futuro per il 5G con un'esperienza intelligente in ogni situazione.

In termini di creazione di ecosistemi, ZTE Mobile Devices continuerà a migliorare il sistema di prodotti smart "1+2+N", a promuovere la trasformazione e l'evoluzione di "hardware-software-service-ecology", a integrare smartphone, dati personali e dati di famiglie, oltre a offrire l'esperienza 5G intelligente completa in quattro scenari fondamentali: sport e salute, viaggi di lavoro, casa e istruzione e intrattenimento audiovisivo. Sulla base dell'architettura ecologica generale, ZTE Mobile Devices potenzierà il ruolo centrale dello smartphone nell'Internet mobile, continuerà a migliorare le capacità del prodotto nelle quattro aree chiave, ovvero design, fotografia, telecomunicazioni e interazione SO, e a creare interazione e connessione multi-schermo, in modo da ottenere IoT incentrata sugli smartphone.

Nel settore dei prodotti Internet mobile, ZTE Mobile Devices consoliderà ulteriormente la sua posizione di azienda leader nel mercato globale. Al momento, i prodotti Internet mobile di ZTE coprono terminali di dati personali e di famiglie, terminali di interconnessione industriale e terminali IoV. I router 5G si posizionano al primo posto nel mercato globale degli operatori. In termini di SoM, ZTE Mobile Devices si impegnerà costantemente per occupare il primo posto nel mercato di fascia alta dei prodotti MBB e, in termini di capacità tecniche manterrà i brevetti 5G e le prestazioni dei prodotti in una posizione di leadership. Al tempo stesso, estenderà completamente i prodotti IoT a veicoli, industria, ecc., diventando il n. 1 nel settore globale dell'Internet mobile.

Consolidare l'"InnovAction" e portare i chipset progettati in-house a un nuovo livello

Nell'ambito della strategia del prodotto "large terminal", ZTE Mobile Devices potenzierà la sua "InnovAction" nel settore tecnico, continuerà a promuovere l'innovazione tecnologica all'avanguardia e incrementerà la sua "forza d'azione" per operare a livello commerciale in futuro. In termini di tecnologia principale di base, ZTE Mobile Devices integrerà chipset progettati in-house nella sua significativa pianificazione dello sviluppo e si impegnerà per migliorare le sue capacità indipendenti e il livello di innovazione. Attualmente, ZTE ha richiesto 4.400 brevetti per chipset e possiede circa 1.950 brevetti autorizzati. Tra questi, i chipset di terminali progettati in-house hanno coperto comunicazioni personali, abitazioni, IoV, monitoraggio industriale e altri campi. In futuro, ZTE Mobile Devices prevede di continuare a migliorare le proprie capacità di piattaforma di ricerca e sviluppo e di espandere ulteriormente la percentuale di applicazione di chipset progettati in-house.

Per quanto riguarda gli smartphone, ZTE Mobile Devices, in qualità di pioniere della fotocamera sotto al display e della fusion computing photography, continuerà a promuovere l'aggiornamento e l'iterazione di tecnologie pertinenti, guidando un nuovissimo percorso nel settore di questa tipologia di telefono. Nel frattempo, facendo affidamento sui prodotti terminali "1+2+N" con un ecosistema completo, creerà ulteriori comunicazioni intelligenti basate su scenari di intelligenza artificiale e soluzioni di rete terminali intelligenti e professionali in risposta ai requisiti di alta affidabilità, alta sicurezza, bassa latenza ed elevata larghezza di banda in diversi scenari in campi di applicazioni popolari come mobile office, e-sport e streaming dal vivo.

Nel mercato IOV in continua crescita, ZTE Mobile Devices esplorerà il modello di business e l'innovazione dello scenario per promuovere a tutto campo lo sviluppo del settore C-V2X e la costruzione di trasporti intelligenti. Utilizzando il 5G e il C-V2X per formare un sistema di coordinamento completo di persone, veicoli, infrastrutture, reti e cloud, possiamo creare connessioni di comunicazione con bassa latenza e alta affidabilità, e realizzare una rete di trasporto intelligente più efficiente, più intelligente e più sicura. Al momento, ZTE Mobile Devices vanta un'intensa collaborazione strategica con una serie di importanti aziende automobilistiche con un volume complessivo di spedizioni di prodotti pari a un milione.

Coordinamento completo di marchi e canali, per ottenere una crescita continua del business globale

Con basi solide grazie alle capacità dei prodotti e all'innovazione tecnologica, ZTE Mobile Devices coordinerà pienamente le strategie del marchio, del canale e del mercato in futuro, in modo da mantenere uno sviluppo rapido in Cina e una crescita costante nel mondo. In termini di layout del marchio, ZTE Mobile Devices integrerà ulteriormente i tre marchi principali, in particolare ZTE, Nubia e Red Magic, e amplierà i segmenti del mercato nazionale. Grazie a un coordinamento efficace dei marchi, è stata creata una nuovissima immagine degli smartphone ZTE con tecnologie riconoscibili, qualità di livello superiore e nuovi modelli. Tra questi, Axon è dedicato al personale aziendale, a sostegno del raggiungimento del potere sociale imprenditoriale, mentre Nubia è un marchio di tendenza per i giovani consumatori che crea individualità e Red Magic si concentra sul campo degli e-sport, rafforzando le etichette del marchio di hardcore, entusiasmo e freschezza, in modo da rivolgersi a diverse fasce di popolazione.

In termini di costruzione di canali, ZTE Mobile Devices si concentrerà sull'espansione di un funzionamento raffinato e utilizzerà sistemi digitali per promuovere l'empowerment completo dei canali terminali. Tra questi, il 5G experience store si dedicherà alla creazione di un'esperienza immersiva come posizione e ponte importanti per l'interazione con clienti e fan. Nel frattempo, i canali di distribuzione saranno ampliati e la costruzione del sistema di vendita al dettaglio offline sarà migliorata facendo affidamento sul modello di co-costruzione del canale. ZTE Mobile Devices prevede di costruire 5.000 canali di vendita offline nel 2021. Fino a oggi ne sono stati realizzati 4.000 e la struttura del sistema di vendita al dettaglio inizia a prendere forma. Inoltre, ZTE Mobile Devices utilizzerà i costanti vantaggi di ZTE per governo e clienti aziendali, continuerà a sviluppare canali politici e commerciali e a costruire un sistema di vendite multi-livello con copertura completa.

Nei mercati esteri, ZTE Mobile Devices implementerà politiche specifiche per Paese, adotterà diverse strategie basate sulle differenze nell'ambiente di mercato e nello sviluppo del 5G in vari Paesi e si concentrerà sui Paesi principali per migliorare le capacità in operazioni intensive e sviluppo sostenibile. Al momento, le vendite di ZTE Mobile Devices coprono oltre 160 Paesi e regioni, e vi sono oltre 100 milioni di utenti di smartphone attivi in tutto il mondo. ZTE Mobile Devices mantiene una stretta collaborazione con oltre 3.000 partner di canale nel mondo e ha stabilito rapporti di cooperazione strategica con 50 tra i principali operatori. Nel settore dell'e-commerce, ZTE Mobile Devices continuerà a integrare le proprie piattaforme di e-commerce e quelle di terzi, al fine di migliorare la copertura del mercato e le capacità di servizio.

Nell'ambito della soluzione di comunicazione completa end-to-end, il settore dei terminali è una delle direzioni che supporteranno la crescita aziendale di ZTE in futuro. Di fronte a nuove opportunità e sfide, ZTE Mobile Devices, guidata dai nuovissimi obiettivi, passerà interamente al 5G con l'aiuto dello sviluppo del 5G, senza dimenticare l'"InnovAction". L'azienda si impegna a trasformare i sogni in realtà con le tecnologie e continua le collaborazioni con marchi, prodotti e canali, con l'obiettivo di raggiungere un'importante forza tecnologica per lo sviluppo del settore dei terminali intelligenti.

