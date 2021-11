Milite ignoto: Mattarella a Messa a Santa Maria degli Angeli, le cerimonie di domani e giovedì

02 novembre 2021 a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato nella basilica romana di Santa Maria degli Angeli alla Messa in ricordo dell'accoglimento a Roma del feretro del Milite ignoto, nel centesimo anniversario. Si tratta del primo di una serie di eventi che in questi giorni vedranno impegnato il Capo dello Stato per celebrare il Giorno dell'Unità d'Italia e la Giornata delle Forze Armate.

Domani mattina sarà ad Aquileia e Redipuglia per deporre una corona presso il Cimitero degli Eroi e presso il Sacrario militare di Redipuglia. Nel pomeriggio al Quirinale si svolgerà la cerimonia di consegna delle insegne dell'Ordine militare d'Italia.

Giovedì 4 novembre alle 10 Mattarella deporrà all'Altare della Patria una corona sulla Tomba del Milite ignoto. Quindi alle 10:45, sempre al Quirinale, si terrà la cerimonia di consegna delle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia alle Bandiere.