Lombardia: in Programma sviluppo rurale 400 mln in 2021-2022

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - Nel biennio 2021-22 Regione Lombardia mette a disposizione delle aziende agricole 400 milioni di euro. Con i primi 18 bandi che apriranno a novembre saranno già disponibili 185 milioni di euro. Sono alcuni degli elementi del Programma di Sviluppo rurale di transizione della Lombardia, presentato oggi a Palazzo Pirelli. "L'agricoltura è per l'economia della Lombardia obiettivo primario e attività fondamentale", ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Nel difficile periodo pandemico è rimasta in prima fila ed è riuscita a reggere nonostante le molteplici difficoltà. È un sistema agricolo che sta profondamente cambiando. Regione Lombardia è al lavoro per semplificare la transizione e rendere più facile il rapporto tra agricoltori e istituzioni. Dai bandi messi in campo arrivano tanti spunti diversi per portare avanti la ripartenza già cominciata".

L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi, ha spiegato che "la Lombardia dimostra con i numeri di essere un'avanguardia italiana ed europea in agricoltura, in termini normativi, di investimenti, di spesa delle risorse, di qualità dei prodotti e di sostenibilità ambientale. Con 70 milioni di euro apre il piano la misura 4.1, la più attesa dal comparto agricolo, per investimenti legati a redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole".

Tra le novità introdotte anche la possibilità di finanziare la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Altri 9 milioni sono destinati alla misura dedicata agli agriturismi e 10 milioni di euro per interventi non produttivi per una più efficiente gestione degli effluenti di allevamento.