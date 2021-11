Lombardia: in Consiglio Regione mozioni su Superbonus e donatori midollo (2)

02 novembre 2021 a

(Adnkronos) - “Il presidente della giunta viene impegnato a promuovere e sostenere l'affermazione della cultura della legalità e dei principi democratici costituzionali contrastando in maniera inequivocabile e senza ambiguità ogni forma di manifestazione del fascismo e di qualsiasi tipologia di condotte e atteggiamenti ad esso riconducibili”. E' il primo punto della mozione illustrata da Massimo De Rosa (M5S) che intendeva “promuovere una cultura della legalità” anche attraverso iniziative di comunicazione o culturali. Il documento, respinto con 43 voti contrari e 24 favorevoli, prevedeva inoltre la promulgazione di un Codice etico e comportamentale “che abbia come finalità l'accantonamento di ogni estremismo riconducibile al fascismo e al regime fascista negli spazi istituzionali lombardi”.

E' stata inoltre approvata con 52 voti favorevoli (16 non hanno partecipato al voto) la mozione, presentata dalla Lega, illustrata da Andrea Monti, in cui si impegnano i presidenti del Consiglio regionale e della Regione a prendere posizione di netta condanna verso gli atti di vandalismo e violenza verificatisi a Roma e a esprimere solidarietà a chi è stato aggredito e danneggiato, a condannare ogni atto di violenza compiuto in questi anni da forze politiche di qualsiasi estrazione, di estrema destra come di estrema sinistra, a esprimere un giudizio chiaro circa l'inconciliabilità di tutte le realtà sovversive con i valori del diritto naturale, della Costituzione italiana e a esprimere il diritto di manifestare pacificamente le opinioni, quali esse siano. Il gruppo Fratelli d'Italia ha dichiarato in aula di voler sottoscrivere il testo.

Il Consiglio si è concluso con l'approvazione unanime della mozione, illustrata da Monica Forte (Gruppo Misto), che impegna il presidente della giunta regionale a farsi parte attiva presso il governo affinché dia avvio a una “diffusa fase sperimentale di educazione finanziaria e della gestione dei soldi e del risparmio” con l'obiettivo di rendere tale insegnamento curricolare nelle scuole e ad estendere tale fase sperimentale alle carceri e alle aziende.