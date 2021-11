Iv: Renzi, 'consulenze? Faccio solo cose previste da legge'

02 novembre 2021 a

a

a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Io faccio delle attività che sono previste e permesse dalla legge. Se vi fossero incompatibilità, non le farei. L'ultima è che c'è un imprenditore di Napoli che ha business che si quota a Wall Strett. Se c'è un imprenditore napoletano che si quota a mi sembra una cosa bella, l'idea che ci sia polemica su questo mi lascia perplesso". Così Matteo Renzi a Zapping su Radio Rai Uno a proposito di un articolo su alcune sue consulenze.

"Se uno parla di un imprenditore che sta avendo successo, che c'è di male? Vogliamo che vivano tutti di reddito di cittadinanza?". E lei aiuta questo imprenditore? "E io faccio le cose che sono previste dalla legge, nel momento in cui non fossero previste dalla legge, non le farei".