Green pass: Gallera (Fi), 'cortei danneggiano commercio, ora basta'

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - “Ora basta. I ripetuti cortei 'no green pass' stanno mettendo in ginocchio il commercio e paralizzando le città in ogni occasione. Dopo ben 14 manifestazioni consecutive, a tratti caratterizzate da episodi di violenza e illegalità, la 'maggioranza silenziosa' della società civile, che rispetta le regole e la libertà altrui, è esasperata ed è pronta a mobilitarsi con iniziative pacifiche per arginare questa deriva”. Lo afferma il consigliere di Forza Italia in Regione Lombardia, Giulio Gallera, annunciando la sua adesione all'iniziativa promossa da Confcommercio per porre un limite ai cortei no green pass che ogni sabato penalizzano il lavoro dei commercianti e la libertà dei cittadini.

“Sono da sempre un liberale convinto – aggiunge Gallera – e ritengo sacrosanto il diritto di manifestare ed esprimere le proprie opinioni. Ma ora, dopo una lunga e reiterata serie di cortei di protesta, con percorsi non rispettati e la presenza di alcuni manifestanti che hanno adottato atteggiamenti violenti, questo diritto è stato distorto ed il limite è stato superato: sabato scorso addirittura la vergognosa esibizione delle pettorine che richiamavano gli ebrei deportati. Una situazione resa ancora più grave dal delicato contesto di emergenza pandemica”.

Per Gallera è "inaccettabile che i gestori di negozi, bar e ristoranti, proprio nel momento in cui stanno rialzando la testa dopo un lungo periodo di crisi, rispettando regole e prescrizioni, debbano perdere quasi il 30 per cento del fatturato a causa delle reiterate manifestazioni organizzate da chi queste regole non vuole rispettarle".