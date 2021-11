Green pass: centinaia persone a Memoriale Shoah Milano contro strumentalizzazioni

02 novembre 2021 a

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - Centinaia di persone si sono raccolte al Memoriale della Shoah di Milano, in zona Stazione Centrale, per manifestare solidarietà alla comunità ebraica e a tutti i deportati dopo che a Novara sabato scorso alcuni manifestanti hanno sfilato vestiti con una casacca a righe, divisa degli internati nei lager nazisti. "Dopo le immagini shock di Novara, il nostro posto, stasera, non poteva che essere qui. Davanti al Memoria della Shoah, al fianco della comunità ebraica, offesa e oltraggiata da quei manifestanti vestiti da deportati nei campi di sterminio. Stasera è un dovere essere qui, per condannare ogni indegno e osceno tentativo di banalizzare o riscrivere la storia", afferma la segretaria metropolitana del Pd di Milano, Silvia Roggiani.

"Ora basta con questi continui rimandi a un passato terribile, che non nulla ha a che vedere con i giorni d'oggi, in cui nessuno viene privato delle sua libertà di pensiero e azione, nessuno viene prelevato e gasato in un campo di concentramento", aggiunge Roggiani.