Eurotech inclusa nel Magic Quadrant™ di Gartner® sulle piattaforme per Industrial IoT

02 novembre 2021 a

a

a

AMARO, Italia, 1 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Eurotech, fornitore leader di soluzioni hardware e software integrate per abilitare l'Internet of Things, è orgogliosa di annunciare di essere stata inclusa nel Magic Quadrant di Gartner per l'industrial IoT (IIoT).[1]

Gartner realizza ricerche di mercato per il management aziendale. Il report ha preso in considerazione 18 aziende, valutate sulla loro capacità operativa e la completezza della loro Vision. Come si legge nel report, "Le soluzioni basate su piattaforme per Industrial IoT continuano ad evolversi e a supportare l'integrazione OT-IT. Le piattaforme per Industrial IoT dovrebbero essere scelte in base alle loro capacità e al loro potenziale nel breve e lungo termine".

"Siamo estremamente orgogliosi della nostra offerta Everyware IoT, che fornisce facile gestione a livello Edge e gli aspetti di sicurezza integrata richiesti oggi dal mercato. Riteniamo che questo sia il motivo per cui Eurotech è entrata a far parte del report del Magic Quadrant per la terza volta consecutiva" afferma Paul Chawla, CEO di Eurotech.

"Siamo contenti della nostra inclusione nel Magic Quadrant sulle piattaforme per IIoT, che riteniamo convalidi la nostra capacità di supportare i nostri clienti con una solida architettura IIoT, fornendo strumenti sicuri, integrati e semplici da implementare per raccogliere, aggregare, gestire e integrare i dati degli asset e dei dispositivi in maniera scalabile" ha commentato Robert Andres, CSO di Eurotech.

[1] Gartner, "Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms", Alfonso Velosa, et al, 18 ottobre 2021.

GARTNER e MAGIC QUADRANT sono marchi registrati di Gartner, Inc. e sue affiliate negli USA e internazionali e devono essere utilizzati con il consenso di Gartner. Gartner non promuove nessun fornitore, prodotto o servizio inclusi nelle proprie pubblicazioni, e non fornisce alcun consiglio agli utenti su quale fornitore scegliere in base ai risultati delle ricerche. Le pubblicazioni di Gartner consistono in opinioni dei ricercatori di Gartner e non dovrebbero essere interpretati come dati di fatto. Gartner nega qualsiasi garanzia, esplicita o implicita, in merito a questa ricerca, incluse le garanzie di commerciabilità o adeguatezza per un particolare scopo.

Eurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT) complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende. Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso a componenti e piattaforme software per l'IoT, a Edge Gateway per abilitare il monitoraggio di asset e a Edge Computer ad alte prestazioni (HPEC) per applicazioni anche di Intelligenza Artificiale (AI).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1674347/Eurotech_Logo.jpg