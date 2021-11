Deloitte & Touche SpA e Datamaran: insieme, per migliorare l'assurance esterna delle Informative sulla sostenibilità

02 novembre 2021 a

a

a

LONDRA, 29 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Deloitte & Touche SpA ha siglato un rapporto commerciale con Datamaran, leader nella fornitura di software per la gestione dei rischii ESG, al fine di migliorare il proprio processo di processo di assurance della sostenibilità sfruttando la tecnologia brevettata di Datamaran.

Datamaran è l'unico software al mondo a offrire una piattaforma di analisi che identifica e monitora i rischi esterni, ivi compresi quelli legati ai fattori ESG.

L'accordo consente a Deloitte di ampliare le proprie capacità di ricerca e analisi nel condurre le attività di assurance dell'Informativa sulla sostenibilità attraverso approfondimenti basati su dati oggettivi in merito ai fattori di rischio ambientali, sociali, di governance aziendale, tecnologici ed emergenti.

"Crescono le aspettative per l'assurance esterna e le aziende devono essere preparate", ha dichiarato il CEO di Datamaran Marjella Lecourt-Alma. "La proposta di direttiva UE sulla Corporate Sustainability Reporting (CSRD) ne è una prova. In un momento in cui i vertici aziendali si appropriano sempre più delle valutazioni ESG, siamo lieti di fornire agli esperti di Assurance di Deloitte la nostra tecnologia e i nostri insight ricavati dal monitoraggio costante dei dati".

"L'uso di un database di informazioni sui fattori ESG proprio come Datamaran aumenta considerevolmente la nostra comprensione delle dinamiche e delle tendenze nei vari comparti e settori industriali in cui operano i nostri clienti", aggiunge Franco Amelio Sustainability Leader Deloitte Central Mediterranean.

Informazioni su DatamaranDatamaran è l'unico software al mondo a offrire una piattaforma di analisi che identifica e monitora i rischi esterni, ivi compresi quelli legati ai fattori ESG. Apprezzato dalle principali società quotate in Borsa e di partner di alto livello, offre un processo aziendale incentrato sui dati per l'analisi dei rischi esterni e della materialità. In-house - in qualsiasi momento. La tecnologia brevettata di Datamaran offre analisi in tempo reale sui rischi strategici, normativi e per la reputazione, specifici per l'attività e catena di valore.

Informazioni su Deloitte & Touche SpADeloitte, è tra le più grandi realtà di servizi professionali per le imprese in Italia, dove è presente dal 1923. Vanta una presenza radicata da ormai un secolo, che combina una tradizione di qualità con metodi all'avanguardia e competenze tecnologiche. I servizi professionali di Deloitte, che comprendono Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal, sono offerti da diverse società specializzate in singole aree professionali tra loro separate e indipendenti, ma tutte parte del network Deloitte. Oggi, il network italiano impiega più di 8.300 professionisti che aiutano i propri clienti a raggiungere l'eccellenza grazie all'alta qualità del servizio offerto, al nostro approccio multidisciplinare e alla presenza capillare sul territorio nazionale. Grazie a un network interconnesso a livello globale di società presenti in oltre 150 Paesi e territori, Deloitte offre ai clienti capacità di prim'ordine e servizi di alta qualità, fornendo gli conoscenze necessarie per affrontare le sfide commerciali più complesse. I 350.000 professionisti di Deloitte si impegnano a rappresentare uno standard di eccellenza.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1498719/Datamaran_Logo.jpg