Dar Al Arkan collabora con Missoni per completare la realizzazione dell'Urban Oasis, l'esclusiva torre residenziale di Dubai di fronte al canale della città

RIYADH, Arabia Saudita, 2 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Dar Al Arkan, la principale società immobiliare saudita, ha annunciato la realizzazione della torre residenziale Urban Oasis di Dubai in collaborazione con la lussuosa casa di moda italiana Missoni, nota per i suoi colori audaci e i suoi iconici motivi a zigzag, a righe e ondulati.

Il lancio del prestigioso progetto da 800 milioni di AED segna due importanti primati per entrambe le aziende: l'espansione regionale di Dar Al Arkan con il suo primo progetto negli EAU e i primi spazi abitativi su misura del mondo arabo ispirati a Missoni e progettati dalla MissoniHome del marchio di moda.

Urban Oasis si trova nel cuore della città, direttamente sul Dubai Water Canal, in prossimità del centro di Dubai. I lussuosi appartamenti dell'Urban Oasis offrono una vista spettacolare del Dubai Water Canal, rendendo la torre una vera oasi urbana all'interno della vivace metropoli. La costruzione della torre è in corso e il completamento dei lavori è previsto per la fine del 2023.

Ziad El Chaar, Vice Presidente di Dar Al Arkan Real Estate Development Company, ha dichiarato: "L'area in cui verrà costruito l'edificio è una delle più ambite della città e siamo lieti di questa nostra prima realizzazione eccellente negli EAU. Lavorare con Missoni è una chiara indicazione della nostra costante dedizione a offrire a clienti e investitori i più elevati standard di spazi abitativi di lusso".

Livio Proli, CEO di Missoni, ha dichiarato: "Siamo lieti di collaborare con Dar Al Arkan alla realizzazione dell'Urban Oasis, il nostro primo progetto nella regione, e siamo entusiasti di arredare questi incredibili appartamenti con i migliori tessuti e il design ispirato a Miami, che daranno alle abitazioni finiture uniche e originali".

La splendida Urban Oasis è una struttura di 38 piani, con appartamenti da due e tre camere da letto e attici con quattro camere da letto e interni di lusso firmati MissoniHome.

Gli esclusivi attici presentano arredi e complementi d'arredo Missoni di fascia alta. Gli appartamenti, dal design impeccabile, sono disponibili in varie dimensioni e offrono ambienti estremamente raffinati, una fantastica vista sul canale e una cucina chiusa.

I residenti avranno inoltre accesso a strutture e servizi di lusso tra cui piscina, area giochi per bambini, un parcheggio auto, una palestra attrezzata e un servizio di concierge e sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L'ampliamento del marchio Dar Al Arkan ai mercati internazionali testimonia il successo delle aziende saudite nella fornitura di progetti unici in nuovi mercati.

