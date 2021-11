Covid Russia, nuovo record di morti: 1.178 in 24 ore

02 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Nuovo record di 1.178 morti per covid-19 in Russia, il più alto dall'inizio della pandemia. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali aggiornando a 240.871 il totale dei decessi per complicanze riconducibili al Covid-19, anche se secondo indagini indipendenti il numero reale delle vittime supererebbe le 660mila. Sono inoltre 39.008 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che vanno ad aggiornare a 8.593.200 il totale dei casi nel Paese.

Mosca risulta la città più colpita con 5.763 casi e 98 morti nelle ultime 24 ore, seguita da San Pietroburgo con 3.066 positivi e 83 decessi. Dal 30 ottobre e fino al 7 novembre i lavoratori non essenziali sono stati posti in ferie retribuite dal governo russo per cercare di limitare la diffusione del coronavirus.