Caltanissetta: controlli Nas, sospeso attività noto complesso turistico

Palermo, 2 nov. (Adnkronos) - Nell'ambito dei controlli alle strutture ricettive e commerciali, i Carabinieri del Nas di Ragusa, in collaborazione con il personale del Reparto Territoriale Carabinieri di Gela, hanno eseguito un provvedimento di sospensione complesso turistico ricettivo ricadente nel comune di Butera (Caltanissetta). La misura è stata emessa dal sindaco di Butera, Autorità competente, a seguito delle risultanze ispettive svolte presso il complesso turistico, che hanno consentito di accertare che lo stesso era funzionante per lo svolgimento di attività ricettiva sebbene in assenza di autorizzazione. L'attività oggetto di sospensione è stimata per un valore commerciale di svariati milioni di euro per la rilevante dimensione della struttura.