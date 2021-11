Calcio: Champions, Atalanta spreca e Ronaldo la punisce, finisce 2-2

02 novembre 2021 a

Bergamo, 2 nov. (Adnkronos) - L'Atalanta spreca due volte il vantaggio e per due volte Cristiano Ronaldo la punisce, siglando il 2-2 nel finale beffa per la squadra di Gasperini. L'Atalanta ha affrontato alla pari i Red Devils nella quarta giornata per il gruppo F di Champions League ma subisce l'ennesima rimonta con gli inglesi dopo il ko 3-2 nella gara di andata. Gli inglesi comandano il girone con 7 punti con il Villarreal che ha battito lo Young Boys, e l'Atalanta si porta a 5 punti, mentre lo Young Boys resta ultimo con 3 punti.

Il ManUtd parte bene e al 5' colpisce il palo con un tiro dal limite di McTominay con deviazione ma all'12' l'Atalanta passa: grande azione di Zapata che penetra in area, passa la palla a Ilicic che calcia dal limite e De Gea si fa beffare sotto il corpo. Zapata sfiora poi il raddoppio in due occasioni, ma al 46' arriva il pari degli inglesi: Bruno Fernandes dopo un'azione manovrata in velocità serve di tacco a liberare Ronaldo che insacca da due passi per l'1-1. La squadra di Gasperini non si abbatte e al 58' passa di nuovo in vantaggio con Zapata. L'Atalanta controlla la reazione del Manchester e sfiora ancora il gol con Zapata e Muriel ma al 91' subisce la beffa, gran destro dal limite di Ronaldo e 2-2 finale.