Airbus, Fraunhofer Institute e POLIS Network tra i principali relatori al Tomorrow Mobility

02 novembre 2021 a

BARCELLONA, Spagna, 2 novembre 2021 /PRNewswire/ -- In che modo le metropoli future equilibreranno le esigenze di mobilità di milioni di cittadini con la richiesta di sostenibilità globale? I droni urbani diventeranno presto realtà? I veicoli elettrici diventeranno il gold standard? Queste sono alcune delle domande che più di 75 esperti internazionali solleveranno dal 16 al 18 novembre in occasione dell'edizione pilota del Tomorrow Mobility World Congress (TMWC), un evento in programma a Barcellona, organizzato congiuntamente da Fira de Barcelona e EIT Urban Mobility, un'iniziativa dell'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia (EIT), un organismo dell'Unione europea. Tra i relatori figurano rappresentanti di aziende e istituzioni del calibro di Airbus, Fraunhofer Institute, POLIS Network, IS Global e la Commissione europea.

Il programma della conferenza affronterà alcune delle più pressanti sfide per la mobilità, tra cui mettere in opera la Mobility as a Service (MaaS), rendere possibile la neutralità climatica entro il 2030 e implementare in modo sicuro la urban air mobility (UAM). Tra i relatori Vassilis Agouridas, Strategic Innovation Senior Manager di Airbus e responsabile dell'implementazione della UAM; Mark Nieuwenhuijsen, Director of Urban Planning presso IS Global, il centro di ricerca sui temi della sanità globale con sede a Barcellona; Wiebke Pankauke, Deputy Head of Unit, Sistemi di mobilità urbana e futura presso la Commissione europea; Karen Vancluysen, Segretario generale di POLIS Network, la rete europea di città e regioni che collabora per soluzioni di trasporto innovative; e Wolfgang Inninger, Head of Project for Traffic and Mobility presso il Fraunhofer IML, uno dei principali centri di ricerca europei incentrato sulla logistica.

Il TMWC si propone di andare oltre un evento annuale e diventare un hub internazionale per la mobilità urbana sostenibile e intelligente. A tal fine, il Congresso sarà integrato da una piattaforma di contenuti digitali che opererà 365 giorni l'anno e da un centro di innovazione fisica a Barcellona per riunire aziende, start-up e istituzioni.

Ampia piattaforma di conoscenza

L'edizione pilota del TMWC si terrà congiuntamente a Smart City Expo World Congress e PUZZLE X, stabilendo un mix di eventi senza precedenti. Smart City Expo World Congress è il principale summit internazionale per le città e le soluzioni urbane intelligenti e nella sua edizione 2021 riunirà oltre 400 aziende e 300 relatori. PUZZLE X è una nuova conferenza che mira a cogliere il potenziale dei materiali di frontiera per risolvere alcune delle sfide che la società si trova ad affrontare.

