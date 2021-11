02 novembre 2021 a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero generale nei gruppi Acciaierie d'Italia (ex Ilva) e Acciaierie Piombino - Jsw per il 10 novembre. I sindacati, in particolare, chiedono la definizione di un piano nazionale della siderurgia, investimenti e salvaguardia dell'occupaizone.