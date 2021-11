Rai: fonti Nazareno, 'essenziale rispetto autonomia giornalisti'**

02 novembre 2021 a

a

a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "I parlamentari Pd componenti della Commissione di Vigilanza hanno espresso una posizione, nell'esercizio delle loro funzioni e dell'autonomia dei Gruppi, legata al timore per la diffusione della propaganda no-vax. Questa preoccupazione non vuole ledere in nulla l'autonomia dei giornalisti e la libertà editoriale di cui è giusto che godano le testate del servizio pubblico. Il Pd da sempre considera essenziale il rispetto di questa autonomia e intende continuare su questa linea". Così fonti del Nazareno.