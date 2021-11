02 novembre 2021 a

a

a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Una eventuale elezione di Draghi al Quirinale "non significa che un attimo dopo si vada alle elezioni. Ricordo che questo governo di unità nazionale è nato perché non c'erano le condizioni per andare alle elezioni", ribadisce Giuseppe Conte, leader del M5S, a 'Porta a Porta'.