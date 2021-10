31 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Un uomo di 23 anni, cittadino del Gambia, è stato arrestato dalla polizia a Milano per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, irregolare in Italia e con precedenti, è stato fermato dagli agenti che stavano effettuando un controllo su un tram in viale Montenero. Addosso la polizia gli ha trovato 122 grammi di marijuana e lo ha arrestato.