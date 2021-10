31 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Ringrazio l'Italia per la sua accoglienza, per questo vertice. Ringrazio Mario Draghi che ha presieduto i nostri lavori e per la sua efficacia e la sua perfetta organizzazione".Ad affermarlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron nel corso della conferenza stampa al termine del G20.