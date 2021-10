G20: Draghi, 'whatever it takes? Leader hanno assunto impegni sostanziali'

31 ottobre 2021 a

Roma, 31 ott (Adnkronos) - Sul clima è stato fatto 'whatever it takes'? "I leader hanno assunto un impegno sostanziale per fare quello che possono fare adesso. Mettiamola così: è facile suggerire cose difficili, è molto, molto difficile eseguirle". Lo ha detto Mario Draghi al termine del G20.

"Quello che ha fatto il G20 è un passo avanti in una lunga e difficile transizione. Sappiamo esattamente quale sarà l'obiettivo finale di questa transizione si sa, andiamo passo passo. Ora abbiamo prove scientifiche, dobbiamo accettarle con urgenza, questo è il passo in avanti", ha aggiunto il premier.