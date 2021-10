31 ottobre 2021 a

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - E' giusto "ascoltare le preoccupazioni delle economie emergenti" in merito alle scadenze e agli obiettivi di raggiungere sul clima, "ma non si possono sacrificare le nostre ambizioni collettive". Così il premier Mario Draghi, intervenendo alla seconda sessione dei lavori del G20 sul tema 'Climate Change and Environment'.