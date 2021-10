G20: dichiarazione finale, 'avanti con sostegni per rapida ripresa turismo'

31 ottobre 2021 a

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - "Sulla base del lavoro svolto nel 2020, continueremo a sostenere una rapida, resiliente, inclusiva e sostenibile ripresa del settore turistico, fra i settori più colpiti dalla pandemia, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo e alle micro, piccole e medie imprese". E' quanto si sottolinea nella dichiarazione finale adottata dal G20 di Roma. "Sosteniamo le Linee guida del G20 di Roma per il futuro del turismo e ci impregnamo ad agire per raggiungere i suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda la mobilità sicura, la sostenibilità e la digitalizzazione. Esploreremo la collaborazione nei settori dell'economia creativa e dell'innovazione a sostegno del turismo", si aggiunge.