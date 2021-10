G20: Draghi, 'ruolo di ascolto svolto dall'Italia ha fatto la differenza sul clima'**

31 ottobre 2021 a

Roma, 31 ott (Adnkronos) - "L'italia ha cercato comprendere il punto di vista degli altri, c'era una ragione se gli altri Paesi erano riluttanti a muoversi sul clima. I Paesi in via di sviluppo dicono, voi avete inquinato tanto e ci troviamo in questa situazione per causa vostra. Ma se entriamo in questa lotta nel clima non andiamo da nessuna parte". Lo ha detto Mario Draghi al termine del G20.

"Dobbiamo ascoltare il punto di vista degli altri condividendo le ambizioni. Questo ha fatto l'Italia con India, Russia, Cina. Questo è il ruolo che abbiamo cercato di svolgere, sembra che abbia fatto la differenza. A me sembra di sì", ha spiegato il premier.