Roma: Rampelli, 'scelta Michetti inopportuna e non concordata, mandato va onorato' (2)

30 ottobre 2021

(Adnkronos) - "Sono sicuro -dice ancora Rampelli- che la maggioranza dei 375mila romani che gli hanno assegnato il mandato a rappresentarli l'hanno fatto pensando che sarebbe stato un buon sindaco ma anche un buon consigliere comunale".

"In democrazia chi si candida a ricoprire un ruolo sa bene che in caso di sconfitta deve onorare il mandato. In questo panorama c'è comunque una buona notizia che riguarda il subentro di un già consigliere comunale, Federico Rocca, persona laboriosa e competente che avrebbe meritato l'elezione immediata anche perché sostenuto da un mare di bravissimi militanti e dirigenti apicali di Fdi. Per questo -conclude l'esponente di Fdi- festeggiamo compatti la meritata conquista del sesto seggio in Campidoglio".