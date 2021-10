Manovra: Cappellacci (Fi), 'no a penalizzazioni indennità sindaci sardi'

30 ottobre 2021 a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Sulla questione delle indennità dei sindaci ho chiesto l'intervento del ministro Gelmini, che subito si è attivata per la ricerca di una soluzione con il ministro Lamorgese per evitare sperequazioni a danno dei primi cittadini sardi”. Così il deputato sardo e coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci, dopo aver accolto l'appello dell'Anci Sardegna e dei sindaci dell'isola.

“Chi guida una città –prosegue l'esponente azzurro- lavora a tempo pieno, giorno e notte, con responsabilità superiori perfino a chi fa il parlamentare o il consigliere regionale. E' giusto che questo impegno venga riconosciuto sia perché, in caso contrario, aumenteranno i Comuni in cui nessuno si presenta alle elezioni sia perché non si candiderebbe chi per esercitare un ruolo pubblico rinuncia per 5 anni alla propria vita professionale. La versione originaria della Finanziaria -osserva Cappellacci- non comprendeva la Sardegna perché a statuto speciale. Abbiamo chiesto di mettere tutti sullo stesso piano e di includere anche i sindaci dell'isola in quello che è un equo riequilibrio delle indennità”.