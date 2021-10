Maltempo: alluvioni Sicilia, plafond Creval da 50 mln

30 ottobre 2021 a

Milano, 30 ott. (Adnkronos) - Creval mette a disposizione uno speciale plafond di 50 milioni di euro a condizioni agevolate per sostenere famiglie e imprese della Sicilia Orientale che hanno subito danni provocati dal maltempo e dalle alluvioni. I finanziamenti a valere sul plafond destinati ai clienti prevedono "erogazioni fino a 10 mila euro con durata massima fino a 36 mesi per le famiglie e fino a 100 mila euro con durata massima fino a 60 mesi per le imprese", spiega una nota del gruppo, che ora fa parte di Credit Agricole.

"La decisione di istituire il plafond è strettamente connessa al legame storico della nostra banca con il territorio. Tale legame, con l'ingresso di Creval nel Gruppo Crédit Agricole Italia, sarà ulteriormente rafforzato coerentemente al Dna comune alle due realtà che fanno della vicinanza e del supporto a clienti e economie locali il loro punto di forza", afferma Santo Sciuto, responsabile Direzione Retail e Imprese Pmi Sicilia Centro di Creval. "Confidiamo che la nostra iniziativa possa offrire un concreto aiuto a tutti coloro che stanno affrontando questo evento drammatico".

Le richieste potranno essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre presso tutte le filiali Creval.