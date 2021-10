L'Indonesia allarga capacità tlc, contratto con Thales Alenia Space

30 ottobre 2021 a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - In arrivo per l'Indonesia un nuovo satellite per le Tlc. Thales Alenia Space , la joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha annunciato di aver siglato un contratto con Pt Telkom Satelit Indonesia (TelkomSat), la principale società di servizi per telecomunicazioni in Indonesia, per realizzare Hts 113Bt, un nuovo satellite per le telecomunicazioni a banda larga che opererà in banda C/Ku dalla sua posizione orbitale a 113° Est.

Thales Alenia Space è il prime contractor del programma ed è responsabile della progettazione, della realizzazione, dei test e della consegna del satellite, nonché della fase iniziale di posizionamento orbitale (Leop) e dei test in orbita (Iot). Thales Alenia Space fornirà, inoltre, il segmento di controllo a terra e si occuperà della formazione e del supporto in loco al team di ingegneri del cliente. Il supporto in orbita sarà fornito anche per l'intero ciclo di vita del satellite.

Basato sulla piattaforma 4000B2 di Thales Alenia Space, Hts 113BT fornirà più di 32 Gbps di capacità su tutto il territorio indonesiano. Il satellite con il peso di circa 4 tonnellate al lancio, sarà completato all'inizio del 2024 ed avrà un'aspettativa di vita di 15 anni.