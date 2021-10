G20: Draghi, 'Italia lavorato per ripresa più equa, onorare promesse su vaccini'

30 ottobre 2021 a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Come Presidenza del G20, l'Italia ha lavorato per promuovere una ripresa più equa. Il Global Health Summit di Roma ha visto Paesi e aziende impegnarsi generosamente per fornire vaccini ai Paesi più poveri: dobbiamo essere sicuri di onorare le promesse". Lo ha detto il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento di apertura della prima sessione di lavori su 'Economia e salute globale' del G20 di Roma.