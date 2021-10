G20: Macron al Quirinale per pranzo offerto da Mattarella**

30 ottobre 2021 a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Anche il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, è è giunto al Quirinale per partecipare al pranzo offerto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in onore dei Capi di Stato e di Governo e delle altre Personalità che partecipano al Vertice G20. Particolarmente cordiale il saluto tra il Capo di Stato italiano e quello francese, che si sono intrattenuti brevemente anche dopo la foto ufficiale. I due si erano incontrati a Parigi nel luglio scorso in occasione di una visita di Stato.