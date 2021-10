SEO 2022: quanto è importante ancora oggi posizionarsi bene su Google?

29 ottobre 2021 a

Torino, 29/10/2021 - Le SEO 2022 è ancora un aspetto importante? Conviene ancora spendere tempo per riuscire a posizionarsi bene su Google? La risposta è: si! Google continua ad essere il principale motore di ricerca sul quale gli utenti fanno le loro domande, cercano una risposta, cercano prodotti e servizi oppure notizie e approfondimenti.

Insomma, Google continua ad avere il primato assoluto in questo campo, e le aziende anche operando con i social o sulla loro brand awareness non possono di certo dimenticare o ignorare il posizionamento sui motori di ricerca.

Gli algoritmi di Google richiedono però un'attenzione assoluta ai cambiamenti che vengono attuati nel corso del tempo. Sono innumerevoli gli aggiornamenti che si susseguono di anno in anno, e i suoi oltre 200 parametri non sono di certo semplici da interpretare a meno che non ci si affidi a una

Solo un consulente SEO con l'esperienza e la capacità di vedere e attuare nel corso del tempo i cambiamenti necessari può realmente offrire a un'azienda, blog, sito web, giornale online ecc…la possibilità di posizionarsi al meglio sui motori di ricerca e principalmente su Google.

Strategie SEO 2022: perché sono essenziali per posizionarsi online?

Si può notare come nel corso degli anni Google sia diventato sempre più intelligente e in grado di captare non solo la qualità dei contenuti ma soprattutto di comprendere ciò che gli utenti vogliono ottenere quando formulano una domanda o inseriscono una keyword.

Nel 2022, di certo, le cose non cambieranno e gli utenti continueranno a fare ricerche su Google. Un'altra certezza però è anche l'aumento dell'intelligenza artificiale del motore di ricerca e di conseguenza l'importanza di una buona strategia SEO.

Ostinarsi ad applicare le quattro regole che ormai si possono trovare online dappertutto non permette di svolgere un buon lavoro lato SEO e al contempo non consente di posizionarsi in modo ottimale sui motori di ricerca.

Le strategie SEO per il 2022 dovranno tener conto di innumerevoli fattori. Alcuni dei quali sono interpretabili e applicabili solo da chi ha realmente esperienza nel settore.

Rimarranno importanti di certo alcuni aspetti come: la UX design del sito web, la capacità di scrivere e fornire contenuti mirati agli utenti del sito, la comprensione dell'intento di ricerca, la giusta navigazione sul sito da mobile, la capacità di rispondere non solo alle ricerche svolte scritte ma anche alle famose vocal search di Google.

Insomma, come si può vedere, le strategie SEO sono sempre utili per posizionarsi sui motori di ricerca, queste però non sono mai fisse realmente nel tempo, ma cambiano e per questo devono essere interpretate in modo attento e preciso.

Vantaggi del posizionamento online nel 2022

Di certo un'azienda, un'attività o un professionista che vuole operare e creare un progetto online deve tener conto di innumerevoli fattori e strumenti che può sfruttare per incrementare vendite e visite. Di estrema importanza rimane però anche comprendere come sia essenziale e vantaggioso avere un buon posizionamento sui motori di ricerca nel 2022.

Tra i principali vantaggi che possiamo definire ci sono:

• La possibilità di aumentare l'autorità del sito, e-commerce, blog etc. attraverso un posizionamento attento sui motori di ricerca per le keyword inerenti al proprio settore

• Intercettare l'interesse degli utenti in target e condurli a visitare o fare acquisti sul sito

• Raggiungere l'utente nel momento in cui è già pronto per fare un acquisto oppure quando ha realmente bisogno di un'informazione, consulenza, supporto ecc…

• Aumentare la propria presenza online e aumentare le visite del sito web

• Supportare il processo di rafforzamento della brand awareness

Dunque, anche se sono molto importanti strumenti e canali come i social network, rimane ancora il posizionamento su Google uno dei fattori più influenti sul successo di un progetto online.

