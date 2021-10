Omofobia: Scalfarotto, 'muro contro muro fa perdere tutti, lo dicevamo 3 mesi fa'

29 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "'Se si andrà allo scontro, al muro contro muro, e si perderà a scrutinio segreto, avrete distrutto le vite di quei ragazzi'. Il 13 luglio in Aula lanciammo l'allarme: e d'altronde per chi conosce le dinamiche del voto segreto, vale a dire chiunque sieda in Parlamento , l'esito era purtroppo prevedibile. Il giorno dopo questa dichiarazione di Matteo Renzi, il 14 luglio, la questione sospensiva sul ddl Zan fu respinta per un solo voto a scrutinio palese. Chi non ha voluto ascoltare le nostre parole allora (e non ha nemmeno saputo far di conto), non cerchi oggi altro responsabile che sé stesso”. Così su Facebook il Sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto , postando un video dell'intervento in Senato di Matteo Renzi del 13 luglio.