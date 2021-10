Iv: Faraone, 'Carfagna ministra di straordinaria passione e competenza'

29 ottobre 2021 a

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare Mara Carfagna, ministra straordinaria, per aver risposto positivamente alla richiesta di tenere una lezione ai ragazzi della scuola Futura. Sta dimostrando passione e competenza, concretezza e visione per fare del Sud non una zavorra da sostenere con sussidi ma per farlo diventare davvero un traino per l'Italia. Con lei stiamo facendo un ottimo lavoro". Così il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, presentando la ministra Carfagna in collegamento con la scuola under 30 che si tiene a Isola delle Femmine, nel Palermitano.