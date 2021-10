Huawei svela OceanProtect, una nuova generazione di soluzioni per la protezione dati di livello enterprise

29 ottobre 2021 a

- DÜSSELDORF, Germania, 29 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Al HUAWEI ECO-CONNECT EUROPE 2021, che si sta svolgendo online e in presenza a Düsseldorf, Parigi, Roma, Madrid e L'Aia, Huawei ha presentato i suoi prodotti per la protezione dei dati di prossima generazione: la soluzione di backup OceanProtect X8000 e X9000 e la storage appliance OceanProtect A8000.

Huawei, posizionata da Gartner tra i leader del Magic Quadrant 2021 per il Primary Storage, nella presentazione principale dell'evento ha sottolineato l'importanza della protezione dei dati. Vista la crescita e la rapida diversificazione delle richieste di dati a livello mondiale, Sascha Oehl, IT Solution Sales Director di Huawei Germania, ha sottolineato la necessità di una nuova infrastruttura che supportasse le esigenze delle aziende - nessuna interruzione del servizio, nessuna perdita di dati e conservazione di informazioni a lungo termine - nel momento in cui il loro uso dei dati si espande a livello di exabyte.

OceanProtect è progettata per essere parte integrante di questa infrastruttura: una soluzione completa per il disaster recovery, il backup e l'archiviazione, che copre ogni scenario di dati su più larga scala e con prestazioni e affidabilità migliori rispetto alle generazioni precedenti.

Huawei ha inoltre utilizzato l'evento per presentare OceanStor Pacific, la soluzione di storage distribuito progettata per dataset di grandi dimensioni.

OceanProtect: massima protezione per i dati diversificati

La soluzione per la protezione dei dati OceanProtect offre un'ampia gamma di casi di utilizzo nell'intero ciclo di vita dei dati: ripristino d'emergenza completo dei dati critici, rapidità nel backup e nel ripristino dei warm data con archiviazione dei dati usati raramente.

È disponibile sotto forma di due sistemi separati: la soluzione di backup OceanProtect X8000 e X9000, per sistemi di backup centralizzati e OceanProtect A8000 Backup Appliance, per backup all-in-one che incorporano software, server e storage.

Riconoscendo che le aziende devono eseguire il backup di un maggior numero di dati nello stesso periodo di tempo, Huawei ha ottimizzato OceanProtect per un'archiviazione efficiente e un'elevata velocità di backup. Utilizzando un'architettura parallela distribuita, può raggiungere una larghezza di banda di 155 tb all'ora, tre volte superiore al benchmark del settore, con rapporti di compressione dei dati fino a 72:1.

Inoltre, con la sua architettura di archiviazione unificata, OceanProtect può archiviare i dati nello stesso formato per ogni caso di utilizzo, consentendo una copia più veloce tra sistemi e, in ultima analisi, migliorando del 50% l'efficienza della configurazione.

In un'unica soluzione, consente alle aziende in rapida espansione e basate sui dati di godere di continuità di servizio garantita, protezione universale e accesso istantaneo ai dati.

"Stiamo assistendo a un rapido spostamento dello spazio di archiviazione primario, dai dischi rigidi meccanici alle unità flash", ha dichiarato Sascha Oehl. "Tuttavia, l'intera infrastruttura di archiviazione, in particolare la soluzione di protezione, non soddisfa le esigenze legate alla rapida crescita dell'azienda. Dobbiamo accelerare i nostri sistemi di backup.

"La soluzione OceanProtect risolve problemi come la bassa efficienza del backup dei dati, l'elevato TCO e il difficile riutilizzo dei dati. Garantisce zero perdite di dati e un servizio efficiente".

Sbloccare il valore reale dei dati

Huawei ha inoltre presentato il suo sistema di archiviazione ad alta densità e ad alte prestazioni, OceanStor Pacific 9950. Con hardware ad alta densità e un alto rapporto EC, OceanStor Pacific può aumentare l'utilizzo dello spazio fino al 93% riducendo l'ingombro del 40% e il TCO del 30%.

Sia OceanProtect che OceanStor Pacific sono basati sul principio di estrarre maggior valore dai dati. Vista la crescita derivante dalle raccolte di dati, le aziende cercheranno di apporfittarne, combinando queste enormi quantità di dati in data lake in grado di alimentare innovazioni e generare rendimenti per l'azienda.

A tal fine è fondamentale disporre di una solida piattaforma per i dati che fornisca l'infrastruttura necessaria per i servizi attivi 24/7, più categorie di dati e un accesso rapido e flessibile su larga scala. Questa è la nuova generazione di prodotti per la protezione dei dati di Huawei progettati per: la protezione dei dati a prova di futuro, l'eliminazione di problemi come la bassa efficienza di backup e l'elevato TCO per rendere i dati più facilmente utilizzabili.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Huawei per lo storage, visitare il sito web https://e.huawei.com/it/products/storage

