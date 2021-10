Fondazione Cariplo: aumenta budget per attività filantropiche, 150 mln nel 2020 (2)

29 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - Tra le iniziative programmate per il 2022 rientrano molte delle azioni di risposta alle criticità emergenti, come 'Welfare in ageing', 4 milioni di euro a disposizione di progetti per la domiciliarità degli anziani, iniziative di contrasto al cambiamento climatico, tutela dell'ambiente e biodiversità (oltre 4 milioni di euro), nuove povertà, per migliorare la condizione socio-economica delle famiglie in condizione o a rischio di povertà, sulla scorta dell'esperienza maturata a Milano con programma Qu.bì (2 milioni di euro) con l'istituzione a livello locale di fondi dedicati al sostegno di progetti in collaborazione con le fondazioni di comunità sul territorio (programma QuBì Plus).

Fra gli altri progetti ci sono la partecipazione al programma nazionale contro le povertà educative (14,5 milioni) realizzato insieme alle fondazioni di origine bancaria che aderiscono ad Acri e il contrasto alla povertà educativa e digitale con il lancio del nuovo progetto Top - Tutoring Online Program che punta ad aiutare 2.500 minori fragili nello studio, che hanno subito perdite di apprendimento per la mancanza di accesso alle tecnologie e al digitale. Sul fronte dell'occupabilità 4,7 milioni di euro saranno a sostegno di iniziative per l'inserimento lavorativo e l'occupazione di giovani e persone in difficoltà. E sul fronte della cultura oltre 12 milioni di euro sono impegnati nel recupero di luoghi abbandonati o poco utilizzati.