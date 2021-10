29 ottobre 2021 a

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - “Bisogna essere coerenti. Se si dice campo largo, poi il campo non può restringersi improvvisamente. Per la sfida del Quirinale, e per vincere le elezioni, serve il consenso più alto possibile. #riformisti”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci dopo le polemiche scoppiate sul ddl Zan tra il segretario dem Letta ed Italia Viva.