Pd: rottura con Iv agita Base Riformista, Letta frena tensioni 'avanti con campo largo'**

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Ieri erano mugugni, oggi a scendere in campo è direttamente Lorenzo Guerini, il felpato leader del 'correntone' dem Base Riformista. La 'rottura della fiducia' con Italia Viva decretata ieri da Enrico Letta dopo i fatti dello Zan, spingono ad intervenire in prima persona anche 'Arnaldo', copyright di Matteo Renzi che soprannominò così il ministro della Difesa per le sue doti di instancabile mediatore. "Penso che il campo largo di cui ha parlato il segretario del mio partito sia un dovere che dobbiamo portare avanti con grande impegno", ha detto Guerini stamattina in tv dando voce all'agitazione in Base Riformista.

"Le polemiche di questi giorni hanno un loro significato - aggiunge riferendosi al ddl Zan- ma penso che dobbiamo soprattutto guardare avanti", è l'invito di Guerini. Rivolto non solo alle dinamiche della coalizione ma anche all'imminente voto per l'elezione del Capo dello Stato. "Il metodo è costruire il più ampio consenso possibile sulla scelta di questa figura istituzionalmente rilevantissima".

La risposta di Enrico Letta arriva a stretto giro. Parlando a margine di un'iniziativa in mattinata, il segretario del Pd chiarisce che anche dopo la bocciatura del ddl Zan ''evidentemente'' c'è spazio per un centrosinistra largo. "'Io lavoro sempre in una logica di un centrosinistra inclusivo, vincente'', ha spiegato il segretario del Pd sottolineando che la vicenda del ddl Zan ''è semplicemente stato un momento di chiarimento importante''. Un passaggio che il portavoce di Base Riformista, Alessandro Alfieri, giudica "importante" parlando con l'Adnkronos.