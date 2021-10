Maltempo: appello sindaco Augusta, 'cittadini, situazione drammatica restate a casa'**

29 ottobre 2021 a

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Cittadini, restate a casa". E' l'appello lanciato dal nuovo sindaco di Augusta (Siracusa) Giuseppe Di Mare che ha fatto una ricognizione per le strade allagate dal maltempo. "La viabilità cittadina è in ginocchio - dice - Siamo stati in giro e l'acqua si sta innalzando ovunque. La situazione è difficile". "L'invito p di stare a casa - dice - e di non farsi prendere dal panico. Se si deve uscire per motivi non rinviabili state attenti e non andate dove ci sono aree di acqua. L'acqua che scende è così tanta che non si riesce a smaltire. La situazione è drammatica".