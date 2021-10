Salmonween! Ecco due ricette con il salmone norvegese, per festeggiare Halloween con gusto!

28 ottobre 2021 a

a

a

(Milano, 28 ottobre 2021) - Milano, 28 ottobre 2021 – Dolcetto o scherzetto? Tra pochi giorni si festeggerà Halloween, la notte più paurosa dell'anno, sempre più diffusa anche in Italia. Per celebrare questa ricorrenza non è detto che si debba per forza fare il pieno di zuccheri. Liberando la fantasia in cucina, si possono creare tanti spuntini e piatti salutari e gustosi allo stesso tempo!

Il Seafood from Norway vuole proporre delle ricette creative e gustose, ma perché no anche sane, con il salmone norvegese per celebrare la notte delle streghe. Ricette semplici, veloci e sfiziose per deliziare anche i più piccoli!

Il salmone è un ingrediente prima di tutto sano: povero in grassi saturi, ma ricco di acidi grassi polinsaturi Omega-3, contiene proteine nobili, sali minerali e notevoli quantità di vitamine A, D, B12. Gli Omega 3, in particolare, sono acidi grassi con una struttura molecolare piuttosto complessa, dotati di una nutrita serie di effetti favorevoli sul nostro organismo. Grazie ai suoi valori nutrizionali e alle proprietà benefiche, il salmone rappresenta un ingrediente principe per chi vuole seguire un'alimentazione sana e corretta pensando al proprio benessere, senza però tralasciare il gusto. Diventa quindi un alleato prezioso quando si vuole preparare un menù creativo, invitante ma sempre salutare.

E poi perché non coinvolgere i piccoli di casa in cucina e preparare, divertendosi, insieme a loro i piatti? Il salmone, infatti, è un alimento facile da cucinare in ogni occasione, anche per chi rivela di essere alle prime armi davanti ai fornelli. Un momento di condivisione e divertimento da vivere in famiglia, facendo poi a gara per trovare il tocco più originale e pauroso da aggiungere alla ricetta per rendere il piatto davvero unico e spaventoso per la notte di Halloween!

Scopriamo due ricette con il salmone norvegese per tutti coloro che vogliono festeggiare con gusto la notte di Halloween:

• Nigiri sushi con salmone norvegese

• Maki sushi con salmone norvegese

Basterà poi liberare la fantasia e rendere i propri nigiri e maki il più paurosi possibile!

1. NIGIRI SUSHI CON SALMONE NORVEGESE

Ingredienti per 4 persone

• 200 g Salmone Norvegese fresco

• riso per sushi

• salsa wasabi

• salsa di soia

• zenzero in agrodolce (gari)

Procedimento

• Formate quattro palline di riso ovali e insaporitele a piacere con il wasabi.

• Ricoprite con una sottile fettina di salmone pulito.

• Servite con salsa di soia e zenzero in agrodolce.

• Liberate la fantasia e decoratele a piacere per renderli più paurosi possibili

2. MAKI SUSHI CON SALMONE NORVEGESE

Ingredienti per 4 persone

• 150 g filetti di Salmone Norvegese, senza pelle né lische

• 150 g filetto di halibut

• 150 g gamberi, sgusciati

• 1.5 cucchiaio di zucchero

• 1 cucchiaino di sale

• 0.5dl aceto di riso

• 8 dl riso per sushi

• 0.5 cetriolo

• 1 mango

• 1 avocado

• 6 foglie di alga nori

• Stuoia di bambu

Contorno

• salsa di soia

• salsa wasabi

• zenzero in agrodolce (gari)

Procedimento

• Cuocere il riso seguendo le istruzioni della ricetta del riso sushi oppure seguire le istruzioni sulla confezione.

• Stemperare lo zucchero e il sale nell'aceto di vino finché non si sono dissolti. Quando il riso si è raffreddato, amalgamare delicatamente la miscela di aceto. Per essere sicuri che il riso non sia troppo intriso di liquido, aggiungere l'aceto un po' per volta.

• Tagliare il pesce e le verdure a strisce di circa un centimetro l'una.

• Disporre un foglio di alga nori sulla stuoia di bambù e spargere uno strato di riso su di essa. Non aggiungere riso sul bordo superiore del noritang.

• Disporre una striscia di pesce e una di verdure una accanto all'altra sopra al riso. Intingere le dita nell'acqua e aceto e bagnare il bordo del noritang.

• Avvolgere saldamente la stuoia di bambù, come se fosse un rotolo di Pan di Spagna. Schiacciare bene.

• Mettere i rotoli di maki in frigo mentre si finisce di preparare il resto del cibo.

• Tagliare ogni rotolo a metà, poi ogni metà ancora a metà e così via finché si avranno otto pezzi.

• Servire i bocconcini di maki con salsa di soia, wasabi e zenzero.

• Quando componete il vostro maki, liberate la fantasia, e create una forma che ricordi un viso “spaventoso”

Queste e molte altre ricette sono disponibili sul sito:

Il Norwegian Seafood Council è una società pubblica di proprietà del Ministero del Commercio, dell'Industria e della Pesca e collabora con i settori con i settori della pesca e dell'acquacoltura in Norvegia per sviluppare i mercati dei prodotti ittici norvegesi. Il Seafood Council ha sede a Tromsø e conta dodici rappresentanti locali nei più importanti mercati internazionali della Norvegia. L'attività di NSC è volta ad aumentare il valore dei prodotti ittici norvegesi tramite il costante lavoro di promozione, sviluppo, preparazione e reputazione del mercato in diversi paesi di tutto il mondo. Inoltre, lavora per identificare opportunità per i prodotti ittici norvegesi nei nuovi e nei mercati già esistenti.

Contatti per la stampa

Omnicom PR Group

Via Leto Pomponio, 3/5 - 20146 Milano

Sonia Silvani: +39 348 4848208

Valentina Rizzotti: +39 338 5713982

Sante Di Giannantonio: +39 3313394109

E-mail: