28 ottobre 2021

Roma, 28 ott (Adnkronos) - "Il tasso di occupazione è basso e le misure prese sono proprio per far entrare nel mondo del lavoro i giovani e vecchi andati in pensione che vorrebbero lavorare, bisogna fare in modo che lo facciano senza essere puniti". Lo ha detto il premier Mario Draghi a proposito della manovra.