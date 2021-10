Pensioni: Draghi, 'con quota 102 entro un anno si passa a contributivo'

28 ottobre 2021 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda le pensioni, l'impegno del Governo è ritornare in pieno al contributivo. Quota 100 terminerà alla fine di quest'anno ed è prevista una transizione a quota 102, con 38 anni di contributi e 64 anni di uscita". Lo puntualizza in conferenza stampa il presidente del Consiglio Mario Draghi.

"Il Governo resta disponibile al confronto con le parti sociali nelle settimane che verranno", ha precisato il premier, "il contributivo costituisce la scatola dentro cui tante cose si possono aggiustare".