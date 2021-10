Pd: domani Gentiloni, Letta, Sanchez e Scholz a 'Progressive future'

28 ottobre 2021 a

Roma, 28 ott (Adnkronos) - E' in programma per domani, 29 ottobre, la sessione pubblica di 'Progressive future', il Global progress summit 2021 che si tiene a partire dalle 15 a Roma Eventi, in via Alibert.

In particolare, in programma tra le altre cose alle 17.30 Paolo Gentiloni in conversazione con Rocío Martínez-Sampere, della fondazione Felipe González. Dalle 18 al via la sessione 'A progressive future', un panel in partnership con il Partito democratico e il Pes che sarà aperto dalla prima ministra della Nuova Zelanda Jacinda Ardern (in collegamento) e con Enrico Letta, Pedro Sánchez e Olaf Scholz. Le conclusioni, alle 18.45, sono di Letta. Diretta streaming sulla pagina Facebook del Pd.